Bilecik'te Karakucak Güreş Festivali'nde Sakarya'nın Başarısı - Son Dakika
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Bilecik'te Karakucak Güreş Festivali'nde Sakarya'nın Başarısı

Bilecik\'te Karakucak Güreş Festivali\'nde Sakarya\'nın Başarısı

Karakucak Güreş Festivali'nde Sakarya Büyükşehirli pehlivanlar Muhammet Enes Kösemusul altın, Yusuf Erdoğan ise gümüş madalya kazandı. Festivalde 250 sporcu mücadele etti.

05.05.2025 13:05  Güncelleme: 13:07
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Bilecik'te düzenlenen ve 250 sporcunun katıldığı Karakucak Güreş Festivali'nde Sakarya Büyükşehirli pehlivanlardan Muhammet Enes Kösemusul altın, Yusuf Erdoğan ise gümüş madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde Bilecik'te düzenlenen Karakucak Güreş Festivali'nde er meydanına çıktı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 250 sporcunun katıldığı festivalde Sakarya Büyükşehirli pehlivanlardan Muhammet Enes Kösemusul, başaltı kategorisinde şampiyon oldu. Büyükşehirli sporculardan Yusuf Erdoğan ise başpehlivan kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bilecik'te düzenlenen Karakucak Güreş Festivali'nde sporcularımızdan Yusuf Erdoğan Başpehlivan kategorisinde ikinci, Muhammet Enes Kösemusul Başaltı kategorisinde şampiyon olmuştur. Er meydanına çıktıkları her organizasyonda bizleri gururlandıran pehlivanlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik'te Karakucak Güreş Festivali'nde Sakarya'nın Başarısı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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