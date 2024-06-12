Bilecik'te oynanan maç sonrası 14 taraftara seyirden men cezası

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Bilecik'te oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü- Bozüyük Vitra Spor maçı sonrası 14 taraftara seyirden men cezası verildi.

19 Mayıs günü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi play-out maçında 1969 Bilecik Spor Kulübü -Bozüyük Vitra Spor karşı karşıya gelmişti. Maçı penaltılarla kazanan Bozüyük Vitra Spor BAL'a yükselirken, 1969 Bilecik Spor Kulübü ise, Bilecik 1. Amatör Lig'e düşmüştü. Maç sonrasında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çekilen kamera görüntülere izleğinde tehdit ve hakaret algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunan 14 şüpheli şahsa 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 6222 maddesinden idari tedbir (seyirden men) uygulandı. - BİLECİK