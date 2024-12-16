Bilecik\'te Minik Satranç Şampiyonları Ödüllerini Aldı

Spor

Bilecik'te düzenlenen İl Birinciliği Satranç Turnuvası'nda dereceye giren minikler ödüllerini aldı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen İl Birinciliği Satranç Turnuvası'nda derece elde eden minikler, Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in elinden ödüllerini aldılar. Özdemir'in katılımlarıyla gerçekleşen ödül töreninde 7-9 yaş grubundaki miniklerin satranca ilgilerin artması için böyle bir turnuva düzenlediklerini söyleyerek, dereceye gidenlere başarılar diledi. - BİLECİK