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Bilecik'te Penaltı Golü Sonrası Tribünlerde Olay Çıktı - Son Dakika
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Bilecik'te Penaltı Golü Sonrası Tribünlerde Olay Çıktı

Bilecik\'te Penaltı Golü Sonrası Tribünlerde Olay Çıktı

Bilecik'te oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakasında, 90+6'da penaltı golü sonrası futbolcuların tribünlere yaptığı el hareketi nedeniyle ortam gerildi. Maç sonunda hakem triosu büyük tepkiyle karşılandı.

04.02.2024 18:17
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Bilecik'te oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakasının 90+6'da penaltı golü sonrası tribünlere el hareketi yapan futbolcular bir anda ortalığı karışmasına neden oldu.

BAL 4. Grup 16. hafta müsabakasında grup ikincisi Tire 2021 ile ligde düşme hattının hemen üzerinde bulunan 1969 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü'den devre arası Tire 2021 transfer olan Emir Ersoy tribünlere gelerek, eski takımın taraftarıyla sohbet etti. Maça iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk yarıda rakibine karşı daha üstün bir mücadele sergiledi. İlk yarıda gelişen bir 1969 Bilecik Spor Kulübü atağında ceza sahasında Tire 2021 topu eliyle müdahale ederken, maçın orta hakemi Ceyhun Elmas devam ettirmesi üzerine hem teknik heyet hem de futbolcular büyük itiraz etti. Maçın ilk yarısını 0-0'lık sonuçla sonuçlanırken, ikinci yarıya Tire 2021 daha atak bir futbolla başladı. İkinci yarıda takımlar buldukları sayısız ataktan sonuçsuz kaldı. 1969 Bilecik Spor Kulübü kalecinin sakatlıkları nedeniyle maçın sonuna 10 dakika eklendi. Maçın 90+6'ıncı dakikasında gelişen Tire 2021 ceza sahası içindeki ikili mücadele sonrası, maçın orta hakemi Ceyhun Elmas penaltı noktası gösterdi.

Golden sonra tribünlere yapılan el harekeleri ortalığı gerdi

Topun başına geçen Fatih Özçelik topu filelere gönderirken, tribünlere dönerek 'Sus' işareti yaptı. Buna değişik hareketlerle takım arkadaşları da eklenince saha bir anda karıştı. Bu gol sonrası maçta başka gol olmazken, Tire 2021 futbolcusu Fatih Özçelik bu sefer karşı tribünde bulunan taraftarla arasında gerginlik yaşandı. Bu olayları görüntüleyen basın mensuplarına teknik heyette bulunan bir şahıs tepki gösterirken, ortamın daha da gerilmesine neden oldu.

Maç sonunda maçın hakem triyosu uzun süre soyunma odasına gitmezken, soyunma odası önünde 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyeti tarafından büyük tepki ile karşılandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Penaltı Golü Sonrası Tribünlerde Olay Çıktı - Son Dakika
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