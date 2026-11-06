Bilecik\'te Ramazan Demir başkanlığındaki toplantıda spor faaliyetleri planlandı

Bilecik'te spor faaliyetlerinin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında düzenlenen toplantıya hizmet müdürleri, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı. Toplantıda kent genelinde yürütülen spor faaliyetleri ve çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yapılacak planlamalar ile çalışmaların koordinasyonu ele alındı. Toplantıda ayrıca spor faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Ramazan Demir, "İlimizde sporun her branşta daha da gelişmesi ve çocuklarımız ile gençlerimizin spora daha fazla katılım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl ve ilçelerimizde yürütülen faaliyetleri değerlendirerek önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmaları planladık. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte Bilecik'te sporu daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.