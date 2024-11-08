Bilecik\'te Spor Toplantısı Yapıldı

Spor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başkanlığında, aylık değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü toplantı salonunda İl Müdürü Yasin Özdemir'in başkanlığında hizmet ve şube müdürlerinin katılımı ile haftalık durum değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda, kurumun genel performansı analiz edilerek, hedefler gözden geçirildi. - BİLECİK