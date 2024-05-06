Bilecik'te Yoğun Katılımla Gerçekleşen Yesilay Bisiklet Turu - Son Dakika
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Bilecik'te Yoğun Katılımla Gerçekleşen Yesilay Bisiklet Turu

Bilecik\'te Yoğun Katılımla Gerçekleşen Yesilay Bisiklet Turu

Türkiye geneli eş zamanlı düzenlenen 'Yesilay Bisiklet Turu' Bilecik'te yoğun katılımla gerçekleşti. Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Yesilay Bilecik Şubesi, Bilecik bisikletliler Federasyonu temsilciliği ve Bilecik Yesilay Spor Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen bisiklet turu yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gördü.

06.05.2024 08:43  Güncelleme: 08:46
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Türkiye geneli eş zamanlı düzenlenen "Yesilay Bisiklet Turu" Bilecik'te yoğun katılımla gerçekleşti.

Bilecik Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Yesilay Bilecik Şubesi, Bilecik bisikletliler Federasyonu temsilciliği ve Bilecik Yesilay Spor Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen bisiklet turu yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gördü.

Düzenlenen bisiklet turu hakkında konuşan Yesilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu; "11. düzenlenen geleneksel bisiklet turumuz yağışa rağmen çok sayıda bisikletseverin ve Bilecik halkının katılımı ile kazasız bir şekilde sonuçlanmıştır. Sağlıklı yaşamı desteklemek ve bağımlılıklardan uzak durmak için yapılan bisiklet turumuzu destekleyen kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bilhassa bizim her etkinliğimizde yanımızda olan Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Yasin Özdemir başta olmak üzere bisiklet temininde bize katkı sağlayan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'ya, Tarım İl Müdürümüz Necmettin Yoldaş'a ve tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Turu tamamlayan 35 kişiye kura ile hediyeler takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik'te Yoğun Katılımla Gerçekleşen Yesilay Bisiklet Turu - Son Dakika

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