Bilecik'te Yüzme Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Bilecik'te Yüzme Eğitimi Başladı

Bilecik\'te Yüzme Eğitimi Başladı
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Bilecik'te 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Bilecik'te başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Yaz Spor Okulları programı kapsamında hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle, Bilecik'te çocuklar ve gençler ücretsiz yüzme eğitimi almaya başladı. Bahçelievler Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılar uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme tekniklerini öğrenirken, yaz tatillerini sporla değerlendiriyor. Proje ile hem yüzme sporunun yaygınlaştırılması hem de çocukların güvenli bir şekilde yüzme öğrenmeleri hedefleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, projenin çocukların fiziksel gelişimine ve sportif alışkanlık kazanmasına önemli katkı sağladığını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Yaz Spor Okulları kapsamında yürüttüğü 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Uzman antrenörlerimiz eşliğinde sporcularımız hem yüzme öğreniyor hem de yaz tatilini sporla, eğlenceyle ve yeni deneyimlerle dolu dolu geçiriyor. Tüm çocuklarımızı ücretsiz olarak düzenlediğimiz eğitimlere bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Spor, Son Dakika

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