Bilecik\'ten Muay Thai\'de İki Türkiye Üçüncülüğü

Bilecikli sporcular Yeşilay Minik-Yıldız Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti.

İstanbul Başakşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Yeşilay Minik-Yıldız Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i başarıyla temsil eden sporcular iki Türkiye üçüncülüğü elde etti. Esfira Celil +60 kilogramda Minik Bayanlar Kategorisinde, Eren Kılınç 60 kilogramda Yıldız Erkekler Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldular. Sporcuların antrenörü Burak Buğday, Esfira Celil ve Eren Kılınç'ın elde ettiği başarılardan dolayı büyük sevinç yaşadıkları söyledi.