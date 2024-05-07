Bilecik, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 2 kupa kazandı - Son Dakika
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Spor

Bilecik, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 2 kupa kazandı

Bilecik, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası\'nda 2 kupa kazandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında Bilecik'e 2 kupa birden geldi. Bilecik Enduro Motosiklet Spor Kulübü üyeleri Ali Baydaş ve Ufuk Çakmak kategorilerinde ikinci olarak kupa kazandılar.

07.05.2024 10:35  Güncelleme: 10:40
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Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarında Bilecik'e 2 kupa birden geldi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışa Türkiye'nin dört bir yanından gelen 126 sporcu katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Bal ilçesinde Beynam 312 Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda; EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, kadınlar, gençler, ATV1, ATV2 ile veteran sınıflarında ana yarışlar yapıldı. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Bala ayağında 108 enduro motosikleti ve 18 ATV aracıyla 6'sı kadın toplam 126 sporcu, zorlu engelleri aşarak dereceye girmek için mücadele etti.

Bilecik'e 2 kupa birden geldi

Yarışlara Bilecik Enduro Motosiklet Spor Kulübü üyesi Ali Baydaş, Ufuk Cakmak, Gökhan Karkaç, Sami Yılmaz, Hasan Gider İlkay Deniz, Hasancan Kaçan ve Mehmet Sadıç katıldı. Ali Baydaş ve Ufuk Çakmak kategorilerinde ikinci olarak kupa kazandılar. Yarışlarda dereceye girenlere kupa ve hediyeleri düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 2 kupa kazandı - Son Dakika

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