Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecik Spor, lider 4 Eylülspor'u 0-0'la geçemedi - Son Dakika
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Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecik Spor, lider 4 Eylülspor'u 0-0'la geçemedi

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Bilecik U12 Gençler Ligi\'nde 1299 Bilecik Spor, lider 4 Eylülspor\'u 0-0\'la geçemedi
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Bilecik U12 Gençler Ligi B Grubu 6. haftasında 1299 Bilecik Spor Kulübü, kendi evinde lider 4 Eylülspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı. Bu sonuçla 4 Eylülspor 16 puanla liderliğini sürdürürken, 1299 Bilecik Spor Kulübü 10 puanla lideri takip etti.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 6'ıncı hafta geride kalırken, 1299 Bilecik Spor Kulübü, zorlu deplasmanda 1 puanla döndü.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A ve B Gruplarında 6'ıncı hafta geride kalırken, 2 haftada fileler 30 kez havalandı. A Grubu'nda 5'inci haftasında Söğütspor deplasmanda Demirköy 2018 Spor'u 2-0 yenerken, Bozüyük Gücüspor kendi evinde Pazaryerispor'u 7-0 yendi. Ligin 5'inci haftasını Bilecik Gençlerbirliğispor BAY geçerken, Gölpazarıspor ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Ligin 6'ıncı haftasında Bilecik Gençlerbirliğispor kendi evinde Demirköy 2018 Spor'u 2-1 yenerken, Söğütspor kendi evinde Bozüyük Gücüspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 6'ıncı haftasını Gölpazarıspor BAY geçerken, Pazaryerispor ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu skorlar sonrasında Söğütspor ve Bozüyük Gücüspor 13'er puanla liderliği paylaşırken, Gölpazarıspor ve Bilecik Gençlerbirliğispor 9'ar puanla lider takip ettiler.

Ligin 7'nci haftasında Cumartesi günü Gölpazarıspor-Pazaryerispor ve Bozüyük Gücüspor- Bilecik Gençlerbirliğispor karşı karşıya gelecek.

1299 Bilecik Spor Kulübü, zorlu deplasmanda 1 puanla döndü

B Grubu'nun 5'inci haftasında Osmanelispor kendi evinde Vitraspor'u 3-1 yenerken, 1299 Bilecik Spor Kulübü Güneşspor deplasmanından 2-0'lık skorla döndü. BFA kendi evinde Lefke Birlikspor'u 3-1'lik skorla geçerken, 4 Eylülspor ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Ligin 6'ncı haftasında 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde lider 4 Eylülspor karşısında 0-0 kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Vitraspor kendi evinde Güneşspor'u 3-0'lık skorla geçerken, Osmanelispor kendi evinde BFA'ya 2-1 yenildi. Ligin 6'ncı haftasında Lefke Birlikspor ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu sonuçlar sonrasında 4 Eylülspor 16 puanla liderliğini sürdürürken, Vitraspor 15, BFA 12 ve 1299 Bilecik Spor Kulübü 10 puanla lideri takip etti.

Ligin 7'nci haftasında Cumartesi günü Lefke Birlikspor-1299 Bilecikspor Kulübü, Güneşspor-Osmanelispor ve 4 Eylülspor-Vitraspor karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA
BilecikSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecik Spor, lider 4 Eylülspor'u 0-0'la geçemedi - Son Dakika
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