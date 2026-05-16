Bilecik U12 Gençler Ligi'nde İkinci Hafta Sonuçları

16.05.2026 13:57
Bilecik U12 Ligi'nde 1299 Bilecikspor, Vezirhanspor'u 4-1 yendi; liderlikte çekişme sürüyor.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A, B ve C gruplarında ikici hafta geride kalırken, 1299 Bilecikspor Kulübü, Vezirhanspor'u 4-1'lik farklı skorla mağlup etti.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A,B ve C gruplarında ikici haftasında oynanan 6 müsabakada fileler 34 kez havalandı. A Grubu'nda ligin ikinci haftasında oynanan müsabakalarda Vitraspor, Gölpazarıspor deplasmanından 7-0'lık skorla dönerken, Osmanelispor kendi evinde Lefkebirlik Spor'a 5-1 yenildi. Ligde 2'de 2 yapan Lefkebirlik Spor ve Vitraspor 6'şar puanla liderliği paylaşırken, Osmanelispor ve Gölpazarıspor ligde henüz puanla tanışamadı.

1299 Bilecikspor Kulübü farklı kazandı

B Grubunda 4 Eylülspor, Ertuğrulspor deplasmanından 9-0'lık skorla galibiyet alırken, 1299 Bilecikspor Kulübü kendi evinde Vezirhanspor karşısında 4-1 kazandı. Ligde 2'de 2 yapan 4 Eylülspor 6 puanla liderliğe yükseldi ve 3'er puanlı 1299 Bilecikspor Kulübü ile Vezirhanspor lideri takip etti. Söğütspor bu haftayı BAY geçerken Ertuğrulspor ve Söğütspor henüz puanla tanışamadı.

Bilecik Futbol Akademispor kendi evinde kaybetti

C Grubu'nda ise, ligin flaş takımı Bozüyük Gücüspor, Bilecik'te Bilecik Futbol Akademispor'u 1-0'lık skorla yendi. Pazaryerispor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştı. Ligde 2'de 2 yapan Bozüyük Gücüspor 6 puanla liderliğe yükselirken 3'er puanlı Bilecik Futbol Akademispor ve Pazaryerispor lideri takip etti. Bilecik Gençlerbirliği Spor ise ligde henüz puan alamadı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

