Bilecik Yıldız Kızlar Basketbol Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Bilecik Yıldız Kızlar Basketbol Müsabakaları Sonuçlandı

Bilecik Yıldız Kızlar Basketbol Müsabakaları Sonuçlandı

Bilecik'te ortaokullar arasında düzenlenen müsabakalar tamamlandı, ilk 3'e Meliha Ercan, Edebali ve Murat Hüdavendigar girdi.

02.01.2025 10:53
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BİLECİK (İHA) – Bilecik'te Yıldız Kızlar Basketbol Müsabakaları tamamlanırken, ilk üçe giren ortaokullar kupalarını kaldırdı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Okul Spor Faaliyetleri kapsamında, ortaokullar arasında düzenlenen 'Yıldız Kızlar Basketbol Atatürk Spor Salonu'nda oynanan Yıldız Kızlar Basketbol Müsabakaları tamamlanırken, Meliha Ercan Ortaokulu, Edebali Ortaokulu ve Murat Hüdavendigar ilk 3'e girerek kupaları aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir düzenlenen müsabaka sonrasında dereceye giren okullara kupalarını takdim ederek, "Katılım gösteren tüm sporcu, hakem öğretmen ve okullarımıza teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik Yıldız Kızlar Basketbol Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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