Kocaeli 'nde düzenlenen ve 15 ülke, 25 il bin 165 sporcunun katıldığı Uluslararası Olimpiyat Şampiyonu Judo Turnuvasına Bilecikli judocular 1 altın 3 bronz madalya kazandı. Ayrıca ümit kızlar takım turnuvada 3'üncü olarak büyük bir başarıya imza attılar. Derece yapan judocular ise, 40 kilogramda şampiyonu Elif Haticenur Göktaş Arıcı, 48 kilogramda üçüncü Sıla Durmaz, +70 Kg üçüncüsü, +90 kg üçüncüsü Mikail Zaloğlu oldu.

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bilecikli judocular turnuvaya damga vurdu - Son Dakika

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