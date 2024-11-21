Bilecikli Öğrenciler Münazara Yarışmasında

Bilecikli öğrenciler liseler arası 'Marmara Bölgesi Münazara' yarışmasına online olarak katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Münazara Ligi kapsamında liselerarası 'Marmara Bölgesi Münazara' yarışmasına Bilecikli öğrenciler online olarak katıldı. 11 il 44 takımın katıldığı yarışmada Bilecikli öğrencilerinde yarışmasında en iyi fikirlerini beyan ederek derece için kıyasıya mücadele ettiler. Alınan bilgilere göre sırada ki yarışma ise 'Türkiye Münazara Ligi' üniversiteli gençler arasında olacağı öğrenildi. - BİLECİK
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