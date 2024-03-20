Bilecikli Sporcu Buğlem Heybetoğlu Okul Sporları Judo Küçükler Grup Müsabakası\'nda Şampiyon Oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri tamamlandı

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra Trabzon Adliyesi'ne götürülen şüpheliler arasında maçtan sonra sahaya ilk atlayan kişi de bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha önce yaptığı açıklamada sahaya giren 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve 12 kişinin gözaltında olduğunu belirtmişti. Fenerbahçe ise futbolcularla ilgili bir soruşturma olmadığını açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiği bildirildi. TFF Hukuk Kurulu, olaylı maçın soruşturmasını derinleştirmiş ve detaylı incelemenin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri açıklayacak. Fenerbahçe ise Olağanüstü Genel Kurul düzenleme kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti.