Bilecikli Sporcu Ecem Uygun Atletizmde Türkiye 2'incisi Oldu - Son Dakika
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Bilecikli Sporcu Ecem Uygun Atletizmde Türkiye 2'incisi Oldu

Bilecikli Sporcu Ecem Uygun Atletizmde Türkiye 2\'incisi Oldu

Bilecikli sporcu Ecem Uygun, Konya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Atletizm Türkiye Şampiyonasında 200 metre engelli koşusunda Türkiye 2'incisi olarak büyük bir başarı elde etti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, genç sporcuların bu başarısının tesadüf olmadığını belirterek, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti ve gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına olan inancını dile getirdi.

01.08.2024 10:55
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Bilecikli sporcu Ecem Uygun, atletizmde Türkiye 2'incisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Konya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Atletizm Türkiye Şampiyonasında 200 metre engelli koşusunda Bilecikli sporcu Ecem Uygun büyük bir başarıya imza attı. Ecem Uygun, şampiyonada Türkiye 2'incisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Uygun'u başarısı sonrası büyük bir guru yaşadıkları anlatan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yaptığı açıklamada "Genç sporcularımızın bu başarısı tesadüf değildir. Sistemli bir çalışmanın sonucu elde edildi. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Gelecekte daha büyük başarıya imza atacaklarına olan inancımız tam. Bilecik'in spor potansiyeli her geçen gün daha artıyor ve gençler bu başarıyla şehir spor haritasındaki yerini daha sağlamlaştırıyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecikli Sporcu Ecem Uygun Atletizmde Türkiye 2'incisi Oldu - Son Dakika

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