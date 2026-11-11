Bilecikli sporcu Tuğba Çürük, 26. Balkan Karate Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecikli sporcu Tuğba Çürük, 26. Balkan Karate Şampiyonası'nda ikinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecikli sporcu Tuğba Çürük, 26. Balkan Karate Şampiyonası\'nda ikinci oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bilecikli sporcu Tuğba Çürük, 26. Balkan Karate Şampiyonası'nda finale yükselerek gümüş madalya kazandı. 13 ülkeden yaklaşık 1 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada Osmanelispor antrenörleri Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz da Türkiye Karate Milli Takımı adına görev aldı.

Bilecikli sporcu Tuğba Çürük, 26'ıncı Balkan Karate Şampiyonası'nda ikinci oldu.

13 ülkeden yaklaşık 1 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Tuğba Çürük, organizasyonun son gününde tatamiye çıktı. Zorlu rakipleriyle karşılaşan Çürük, başarılı performansıyla finale yükseldi. Final müsabakasının ardından Balkan ikincisi olan sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada Osmanelispor antrenörleri Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz da Türkiye Karate Milli Takımı adına görev aldı. İki antrenör, uluslararası organizasyonda milli takım adına görev yaparak Türkiye'yi temsil etti.

Osmanelispor'dan yapılan açıklamada, sporcunun elde ettiği başarı ve antrenörlerin milli takım görevinden duyulan gurur dile getirilerek, Tuğba Çürük ile antrenörler Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz tebrik edildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerTürkiyeGümüşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Kanada’da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü
Suudi Arabistan resmen onayladı Türkiye ile tarihi anlaşma Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Altında dengeler değişti Fed’den piyasaları sarsan mesaj Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj
Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
10:04
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Değeri tam 110 milyon euro
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
09:07
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
08:09
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:11:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecikli sporcu Tuğba Çürük, 26. Balkan Karate Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android