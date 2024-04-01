Bilecikli sporcu Türkiye Şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Fernando Muslera 5. kez 'dalya' diyecek 15 kupa ile en fazla kazanan yabancı oyuncu

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Hatayspor maçında oynaması durumunda sarı-kırmızılılarla 500. resmi karşılaşmasına çıkacak. Muslera, 15 kupa ile en fazla kazanan yabancı oyuncu unvanına sahip ve Galatasaray'da en çok forma giyen yabancı futbolcu olarak da önemli bir yerde bulunuyor. Ayrıca, 499 resmi maçta 1 gol atan Muslera, kalesini 178 karşılaşmada gole kapattı ve bir rekor daha kırmak için mücadele ediyor.