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Bilecikli sporcular Türkiye Kuraş Şampiyonasından 7 madalya ile döndü - Son Dakika
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Spor

Bilecikli sporcular Türkiye Kuraş Şampiyonasından 7 madalya ile döndü

Bilecikli sporcular Türkiye Kuraş Şampiyonasından 7 madalya ile döndü

Karaman'da düzenlenen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Bilecikli sporcular, çıktıkları müsabakalarda büyük başarı elde ederek 7 madalya kazandı. Muzaffer Buğra Sezer ve Emirhan Yılmaz altın madalya, Burak Yıldız, Emrullah Coşgun, Yiğit Topal, Fatmanur Uçar ve Ecrin Kısa ise bronz madalya kazandı. Bilecikli sporcular toplamda 2 altın ve 5 bronz madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

03.04.2024 10:20
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Bilecikli sporcular katıldıkları Türkiye Kuraş Şampiyonasından 7 madalya ile döndüler.

Karaman'da düzenlenen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Bilecikli sporcular çıktıkları müsabakalarda büyük başarıya imza atarak 7 madalya birden kazandılar. Muzaffer Buğra Sezer ve Emirhan Yılmaz çıktıkları müsabakada rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Burak Yıldız, Emrullah Coşgun, Yiğit Topal, Fatmanur Uçar ve Ecrin Kısa ise çıktıkları müsabakada 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

2 altın 5 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile dönen Bilecikli sporcular böylelikle büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcuları ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecikli sporcular Türkiye Kuraş Şampiyonasından 7 madalya ile döndü - Son Dakika

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