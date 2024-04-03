Bilecikli sporcular Türkiye Kuraş Şampiyonasından 7 madalya ile döndü

Bilecikli sporcular katıldıkları Türkiye Kuraş Şampiyonasından 7 madalya ile döndüler.
Karaman'da düzenlenen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Bilecikli sporcular çıktıkları müsabakalarda büyük başarıya imza atarak 7 madalya birden kazandılar. Muzaffer Buğra Sezer ve Emirhan Yılmaz çıktıkları müsabakada rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Burak Yıldız, Emrullah Coşgun, Yiğit Topal, Fatmanur Uçar ve Ecrin Kısa ise çıktıkları müsabakada 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
2 altın 5 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile dönen Bilecikli sporcular böylelikle büyük bir başarıya imza attı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcuları ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
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