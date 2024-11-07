Bilecikli Sporculardan Kuraş\'ta Başarı

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Bilecikli sporcular, Kuraş Büyük Kadınlar ve Erkekler Takım Müsabakalarından büyük başarı ile döndüler.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde genç sporcular Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Karaman'da düzenlenen Kuraş Büyük Kadınlar ve Erkekler Takım Müsabakalarında mücadele eden Bilecik İl Karması iki kupa kazandı. Müsabakalarda, 17 farklı ilden toplam 279 sporcu mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde 'Kadınlar' kategorisinde yapılan müsabakalar Türkiye 3'üncüsü, 'Erkekler' kategorisinde ise Türkiye 2'nciliği geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları tebrik ederek, "Türkiye Kuraş Şampiyonasında büyük gurur elde eden sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ederiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK