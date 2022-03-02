Bilecikspor kadın futbol takımı 3. Lig'de D grubunda mücadele edecek - Son Dakika

2021-2022 sezonunda Kadınlar 3. Lig'i kur'a çekimi gerçekleşirken, Bilecikspor kadın futbol takımı D grubunda mücadele edecek.

2021-2022 sezonunda Kadınlar 3. Ligi'ne, başvuru şartlarını yerine getiren toplam 85 takım katılarak, lig bölgesel olarak düzenlenecek. Kadınlar 3. Ligi'nin normal sezonunda müsabakalar 16 grupta çift devreli olarak yapılacak. Sezonun ardından oynanacak play-off maçları sonrasında 8 takım 2022- 2023 sezonunda Kadınlar 2. Lig'de yer alma hakkını elde edecek. Müsabakaların 19 - 20 Mart 2022 haftasında başlayacağı Kadınlar 3. Ligi'nde Bilecikspor kadın futbol takımı, d grubunda Çimen Spor, Panayırspor, Ağaköyspor, Kurşunlu Gençlik ve Spor, Hüdavendigar Kartal Gençlik ve Spor kulüpleriyle 2. ligi yükselmek için mücadele edecek. - BİLECİK