Bilecikspor Kadın Futbol Takımı gollerine devam ediyor - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D Grubu'nda mücadele eden Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, ligin 6'ncı haftasında Bursa deplasmanında adeta gollerine devam etti.

Bursa temsilcisi Ağaköyspor ile Gürsü İlçe Stadı'nda karşı karşı gelen Bilecikspor Kadın Futbol Takımı 12-0 yendi. Maça iyi başlayan Bilecikli kızlar maçın hemen 1'inci dakikasında Canan Bakaç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 8 ve 11'inci dakikasında Arife Dinar'ın golleriyle durum 3-0'a geldi. Maçın 16'ncı dakikasında İrem Durmuş, Bilecikspor bayan futbol takımın 4'üncü golünü kaydetti. Maçın 25'inci dakikasında Canan Bakaç, 35'inci dakikasında Sümeyre Kaya'nın attığı golle durumu 6-0'a geldi. Maçın 37 ve 39'uncu dakikasında İlayda Pınar'ın golleriyle durumu 8-0'a geldi. Maçın 40'ıncı dakikasında Arife Dinar durumu 9-0'a getirirken, ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında maçı rölantiye alan Bilecikspor maçın 70'inci dakikasında İrem Durmuş, 77'inci dakikasında Aslı Uzun ve 84'üncü dakikasında Canan Bakaç golüyle maçı 12-0 kazandı. Bilecikspor bu galibiyetle ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkardı. - BİLECİK