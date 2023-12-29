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Bilecikspor Yöneticileri, Hakem Atamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Bilecikspor Yöneticileri, Hakem Atamasına Tepki Gösterdi

Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup'ta yer alan 1969 Bilecikspor Kulübü yöneticileri, Tavşanlı Tepecikspor ile oynayacakları maçın hakem atamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Yöneticiler, daha önce maçlarda tartışmalı kararlar veren hakemin tekrar atanmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Bilecikspor Yöneticileri, Hakem Atamasına Tepki Gösterdi
29.12.2023 - 23:18,  Güncelleme: 23:21
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Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup'ta yer alan 1969 Bilecikspor Kulübü yöneticileri, bu hafta kendi sahasında Tavşanlı Tepecikspor ile oynayacakları maçı yönetecek hakem için sosyal medyadan tepki gösterdi.

Yöneticiler, kulübün sosyal medya hesabından " Endişeliyiz" başlıkla yayınladığı mesajda şu ifadeler yer verildi; "Ligin 13. hafta müsabakasında kendi sahamızda oynadığımız Yunusemre Belediyespor maçına atanan Kübra Çetinkaya isimli kişinin verdiği kararlar ile maçın sonucunu doğrudan etki etmiştir. Takımımızın bulunduğu 4. Grup 2. hafta müsabakasında Tavşanlı Linyit ile Emirdağ maçının orta hakemi iken verdiği kararlarla maçın sonucunu etki edip medyada haber olan ve tekrar maçlara çıkan Seçil Özdemir maalesef aynı statta bu sefer bu hafta oynanacak 14. hafta Tavşanlı Tepecikspor - 1969 Bilecikspor maçına atanmıştır. Bahsi geçen hakemin maçın atmosferini kaldıramayacağı aşikar olup, daha önce polis eşliğinde zar zor ayrıldığı stada maç yönetecek olması bizi endişelendirmektedir. Ayrıca 4. Grup İzmir grubu olarak nitelendirilen bu grupta daha öncede atandığı gibi tekrar İzmir bölgesinden hakem atanmasına şaşkın ve endişeliyiz" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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