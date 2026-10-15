Bilek güreşçisi Arda Gökdeniz Demir, Hindistan'da dünya altını için mücadele edecek - Son Dakika
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Bilek güreşçisi Arda Gökdeniz Demir, Hindistan'da dünya altını için mücadele edecek

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Bilek güreşçisi Arda Gökdeniz Demir, Hindistan\'da dünya altını için mücadele edecek
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Avrupa şampiyonasında sol kolda altın, sağ kolda gümüş kazanan 15 yaşındaki milli sporcu Arda Gökdeniz Demir, 26 Ekim-7 Kasım'da Yeni Delhi'de Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Dünya şampiyonasında birinciliği hedefleyen sporcu haftanın 6 günü çalışıyor.

Samsun'da bir yıl önce başladığı bilek güreşinde katıldığı Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanan 15 yaşındaki milli sporcu Arda Gökdeniz Demir, Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Ağabeyinin ve çevresindeki sporcuların etkisiyle bilek güreşine başlayan Arda, kısa sürede gösterdiği gelişimle milli takıma kadar yükseldi.

Nisan ayında Yalova'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında sağ ve sol kolda birinci olan Arda, daha sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Avrupa şampiyonasında 15 yaş altı 70 kilo üzeri kategorisinde sol kolda altın, sağ kolda gümüş madalya kazandı.

Dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Yunus Emre Abatay yönetiminde sürdüren Arda, 26 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Arda Gökdeniz Demir, AA muhabirine, bilek güreşine ağabeyi sayesinde başladığını söyledi.

İlk müsabakalarında istediği sonuçları alamamasına rağmen çalışmayı bırakmadığını anlatan Arda, "Başladığım dönemlerde Samsun'da sağ kolda ikincilik, sol kolda dördüncülük almıştım. Antrenmanlarımı aksatmadan devam ettirdim. İki-üç ay sonra Türkiye şampiyonu oldum." dedi.

Elde ettiği başarının kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Arda, Avrupa şampiyonasında İstiklal Marşı'nı okuttuğu için gururlandığını kaydetti.

Sporun kendisine çok şey kattığını vurgulayan Arda, "Spor sayesinde ilk defa uçağa bindim, ilk defa yurt dışına çıktım. Sporun bana kattığı azim, disiplin, çalışma ve başarıdan dolayı çok mutluyum. Önümde dünya şampiyonası var, yoğun bir çalışma sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan arkadaşlarım, hocalarım ve aileme de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dünya şampiyonası için haftanın 6 günü spor salonunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Arda, "İnşallah dünya şampiyonasında da altın madalyayı alıp Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kısa sürede önce Türkiye, ardından Avrupa şampiyonu oldu

Antrenör Yunus Emre Abatay da yaklaşık 10 yıldır antrenörlük ve hakemlik yaptığını, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sağladığı imkanlar doğrultusunda genç sporcularla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Daha önce de birçok sporcuyla çalıştığını dile getiren Abatay, "Arda azimli bir sporcu. Geçen yıl bu zamanlarda başlamıştı. 5-6 aylık süre içerisinde önce Türkiye, ardından Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonası için çok fazla zamanımız yok, o yüzden tekrar başladık çalışmaya. Başaracağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıYeni DelhiHindistanTürkiyeGümüşDünyaSporSon Dakika

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