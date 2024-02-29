Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Samsun'da devam ediyor - Son Dakika
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Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Samsun'da devam ediyor

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Samsun\'da devam ediyor

Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçme müsabakalarında bin 723 sporcu yarışıyor. Türkiye'nin güçlü milli takımını belirlemek amacıyla düzenlenen şampiyona, 4 gün sürecek.

29.02.2024 14:15  Güncelleme: 14:22
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Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçme müsabakaları Samsun'da devam ediyor.

Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda başlayan ve bin 723 sporcunun katıldığı şampiyonada, 15, 18 ve 23 yaş erkek ile kadın master kategorisinde sol kol müsabakaları yapıldı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, müsabakaların ardından gerçekleştirilen açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilek güreşinde dünyanın en güçlü milli takımlarından birisi olduğunu belirtti.

Kurt, "Samsun'da yaptığımız şampiyona ise 2024 yılında Avrupa Şampiyonası'na katılacak Bilek Güreşi Milli Takımı'mızı belirlemek için gerçekleştiriliyor. Turnuvaya 65 ilimizden bin 723 sporcumuz katılıyor." dedi.

Şampiyonanın Samsun'da 4 gün süreceğine işaret eden Kurt, "Dün ve bugün sol kol yıldız ve genç kategorilerimizin müsabakaları vardı. Yarın ve cumartesi günü hem büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde hem de engelli kategorisinde müsabakalar olacak. Bu kategorilerde dereceye giren sporcularımız Avrupa Şampiyonası için milli takımımıza seçilecekler. Yani burada şampiyon olan sporcularımız ülkemizi temsil edecek. Samsun'daki şampiyonaya çok ciddi bir katılım var. Bu da bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 2 Mart Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

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