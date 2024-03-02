Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Samsun\'da Son Buldu

Erzurumspor FK ile Kocaelispor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile Kocaelispor arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. İki takım da puanları paylaştı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen gol sesi çıkmadı. Hakemlerin Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal ve Mehmet Dura olduğu maçta sarı kartlar da çıktı.