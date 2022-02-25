Bilek güreşinde 3 önemli derece - Son Dakika
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Bilek güreşinde 3 önemli derece

25.02.2022 14:44
Bilek güreşinde 3 önemli derece

Uşak'ta düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular derecelerle döndü.

Uşak'ta düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular derecelerle döndü.

19-20 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen Şampiyonada Havvanur Büyükbüber 45 kg'da ikinci, Fatmanur Demirel 80 kg'da üçüncü ve Yakup Nogay 50 kg'da beşinci oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Şampiyonasından derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Bilek güreşinde 3 önemli derece
Bilek güreşinde 3 önemli derece

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Liselerarası Bowling Türkiye Şampiyonası'nın kazananlar kupalarını aldı Liselerarası Bowling Türkiye Şampiyonası'nın kazananlar kupalarını aldı Sahte altın dolandırıcıları Uşak'ta yakalandı Sahte altın dolandırıcıları Uşak'ta yakalandı

Türkiye, okullar, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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