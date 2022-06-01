Bingöl'de sağlıkçılar futbol turnuvası ile moral buluyor - Son Dakika
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Bingöl'de sağlıkçılar futbol turnuvası ile moral buluyor

01.06.2022 12:47
Bingöl'de sağlıkçılar futbol turnuvası ile moral buluyor

Bingöl Genç İlçe Devlet Hastanesi tarafından, korona virüs ile mücadelede fedakarca hizmet veren sağlıkçıların moral ve motivasyonunu yükseltemeye yönelik düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Bingöl Genç İlçe Devlet Hastanesi tarafından, korona virüs ile mücadelede fedakarca hizmet veren sağlıkçıların moral ve motivasyonunu yükseltemeye yönelik düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Vaka sayılarının düştüğü Genç ilçesinde, aralarında doktor, hemşire, temizlik görevlisi gibi sağlık çalışanlarının bulunduğu 7 takım, futbol turnuvasında mücadele edecek. Turnuva ile ilgili açıklama yapan İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Nurullah Davran, "Sağlık camiası salgın sürecinde yoruldu, yıprandı, büyük bir mücadele sergiledi. Artık moral ve motivasyonumuzu tekrar üst düzeye çekip normal sağlık hizmetlerimizi sürdürüp ilave sağlık hizmetlerimizi de yapmak için elbirliği ile çalışıyoruz. Hastane yönetimi olarak, tüm yurtta olduğu gibi vaka sayılarının düştüğü ilçede salgınla büyük azim ve fedakarlıkla mücadele eden çalışanların moral ve motivasyonlarını yükseltmek ve hastane içi diyaloğu geliştirmek için futbol turnuvası düzenlemiş durumdayız" dedi.

Final müsabakasının 17 Haziran'da yapılması planlanan turnuvada ilk üçe giren takımlara hediyeler verilecek. - BİNGÖL

Bingöl'de sağlıkçılar futbol turnuvası ile moral buluyor
Bingöl'de sağlıkçılar futbol turnuvası ile moral buluyor
Bingöl'de sağlıkçılar futbol turnuvası ile moral buluyor

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Hisarcık, Bingöl, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bingöl'de sağlıkçılar futbol turnuvası ile moral buluyor - Son Dakika


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