Bingöl spor haberi... Genç milli haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın 9 madalya - Son Dakika
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Bingöl spor haberi... Genç milli haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın 9 madalya

16.10.2022 20:20
Bingöl spor haberi... Genç milli haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın 9 madalya

Bingöl haberler... Milli halterciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın, 3'ü gümüş 9 madalya elde etti.

Milli halterciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın, 3'ü gümüş 9 madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Durres şehrinde başlayan Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününe milli halterciler damga vurdu.

Genç kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, koparmada 70, silkmede 87 ve toplamda 157 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı. Cansu Bektaş'ın toplamda elde ettiği 157 kiloluk derece aynı zamanda yeni Avrupa rekoru oldu.

23 yaş altı kadınlar 45 kiloda yarışan Melisa Güneş de koparmada 67, silkmede 82 ve toplamda 149 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya elde etti.

23 yaş altı kadınlar 49 kiloda Duygu Alıcı ise koparmada 75, silkmede 95 ve toplamda 170 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bingöl spor haberi... Genç milli haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın 9 madalya - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bingöl spor haberi... Genç milli haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın 9 madalya - Son Dakika
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