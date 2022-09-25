Binicilik: TBMM Kupası - Son Dakika
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Binicilik: TBMM Kupası

25.09.2022 21:20
Binicilik: TBMM Kupası

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası'nı, "Cantaire O" isimli atıyla Hasan Şentürk kazandı.

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası'nı, "Cantaire O" isimli atıyla Hasan Şentürk kazandı.

Başkent Binicilik Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarının son gününde TBMM Kupası sahibini buldu. Tek kategoride koşulan engel atlama yarışmasında Hasan Şentürk, "Cantaire O" isimli atıyla birinci oldu.

Uğur Yılmaz, "Goldplay" adlı atıyla ikinciliği elde ederken, yine Hasan Şentürk "Lancelot" isimli atıyla üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkent Binicilik Kulübü Sorumlu Koordinatörü Berna Köklü, yarışlara 20'nin üzerinde kulüpten 400 at ve yaklaşık 200 binicinin katıldığını söyledi.

3 gün süren yarışlara binlerce seyircinin katıldığını anlatan Köklü, şunları kaydetti:

"Her sene yaptığımız bu unvan yarışlarında bu sene ekstra bir heyecan yaşadık. Hem seyirci olarak hem de yarışçılar bazında üst düzey bir katılımla karşılaştık. İlk 2 gün biraz soğuk olsa da bugün özellikle hava çok güzeldi. Bu da bizi çok mutlu etti. Bu yılki organizasyonda çok sayıda profesyonel binici yer aldı. Yarışçılar arasında Capital Country Kulübü'nün yatırımcısı sayın Kaan Kızılkaplan'ın da olması bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Önemli olan bu süreci ve heyecanı hep birlikte keyifle yaşamak. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz."

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban da keyifli bir yarış izlediklerini belirterek, "Katılımın yüksek olması bizleri de mutlu etti. TBMM Başkanlığı adına tüm seyircilerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz." diye konuştu.

Seyircilerden Zehra Menteşe ise görsel açıdan çok keyifli bir yarış izlediklerini söyledi.

At yarışları denilince akla ilk erkeklerin geldiğine dikkati çeken Menteşe, "Ancak burada yarışan kadın sporcular da var. Binicilik sporu çok keyifli gerçekten. Bu sporla bir atı terbiye ediyorsunuz. Atın bir ruhu olduğu için binici o atı hareket ettirebiliyor. Bu çok özel bir his." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

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Kaynak: AA

Uğur Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Binicilik: TBMM Kupası - Son Dakika

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