Binlerce insan hayatını kaybeden ismi unutmadı

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton ile Liverpool arasında oynanan karşılaşma hem sonucu hem de duygusal anlarıyla dikkat çekti. Molineux'ta oynanan mücadeleyi Wolves 2-1 kazanırken, hayatını kaybeden Diogo Jota da maç sırasında anıldı.

18. DAKİKADA DUYGUSAL ANMA

Karşılaşmanın 18. dakikasında iki takım taraftarları ve futbolcular, kariyerinde hem Wolverhampton hem de Liverpool formalarını giyen Diogo Jota'yı alkışlarla andı. Tribünlerde duygusal anlar yaşanırken, oyuncular da anmaya eşlik etti.

WOLVES SON DAKİKADA KAZANDI

Maç boyunca Liverpool rakip kalede baskı kurmasına rağmen ilk gol 78. dakikada Wolves'tan geldi. Rodrigo Gomes'in golüyle öne geçen ev sahibi ekip karşısında Liverpool, 83. dakikada Muhammed Salah ile eşitliği sağladı. Karşılaşmada son sözü ise 90+4. dakikada Andre söyledi ve Wolves sahadan 2-1 galip ayrıldı.