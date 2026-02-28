Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini - Son Dakika
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

28.02.2026 09:19
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme olasılığı, Opta tarafından yapılan binlerce simülasyon sonucunda yüzde 17.7 olarak hesaplandı. Galatasaray'ın yarı finale çıkma ihtimali yüzde 3.4, finale yükselme olasılığı yüzde 0.9 ve şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.2 olarak belirlendi. İlk maç 10 Mart'ta İstanbul'da, rövanş ise 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray için yapay zeka destekli tahminler açıklandı. Opta tarafından yapılan binlerce simülasyonun sonuçları dikkat çekti.

ELEME İHTİMALİ YÜZDE 17.7

Verilere göre Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselme olasılığı yüzde 17.7 olarak hesaplandı. Sarı-kırmızılıların tur atlama ihtimalinin düşük gösterilmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ŞAMPİYONLUK OLASILIĞI YÜZDE 0.2

Simülasyona göre Galatasaray'ın yarı finale çıkma ihtimali yüzde 3.4, finale yükselme olasılığı yüzde 0.9 olarak belirlendi. Şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.2 olarak açıklandı.

İlk maç 10 Mart'ta İstanbul'da, rövanş ise 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak. Yapay zekanın tahminleri tartışma yaratırken, taraftarlar "Sahada belli olur" yorumları yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Yaw he he kupayı alıp gelecek gs son demleri işte daha neyin kafasindasiniz biraz kasaya para koydu ilerlemesi sona kadar gidemez çok bile geldi itelenme aşamasina geldi 4 27 Yanıtla
    Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Sende kına yakarsın.neden olmasın avrupada kupa alan tek Türk takımı Cimbom siz fenerliler neden çekemiyorsunuz bunu.Hasetlik yapıyorsunuz. 21 3
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    ülkenin durumuna bakın, yapılan haberlere bakın.kendi pisliklerini gizlemek için anca böyle bir habercili anlayısı olur 4 6 Yanıtla
  • Ugur Sonmez Ugur Sonmez:
    bip kafalılar 4 1 Yanıtla
