Edirne'de Vatandaşlar Türkiye'nin Çekya Maçını Coşkuyla İzledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Edirne'de Vatandaşlar Türkiye'nin Çekya Maçını Coşkuyla İzledi

Edirne Belediyesi, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri parkına kurulan dev ekranlar sayesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile yaptığı karşılaşmayı izledi. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle coşan Edirneliler, Türkiye'nin son 16 tura kalmasını sevinç çığlıklarıyla kutladı.

27.06.2024 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyredip, gol esnasında sevinç çığlıklarına boğuldu.

Edirne Belediyesi, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri parkına dev ekran kurdu. "Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan binlerce vatandaş, Türkiye-Çekya maçını izledi.

Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleri ile adeta kendinden geçen Edirneliler, Türkiye'nin son 16 tura kalmasını coşkuyla kutladı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Türkiye, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne'de Vatandaşlar Türkiye'nin Çekya Maçını Coşkuyla İzledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
12:01 Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye’yi gri listeden çıkardı Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeden çıkardı
11:55 Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul’a geliyor Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul'a geliyor
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
11:18 Çocuk parkında dehşete düşüren olay Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı Çocuk parkında dehşete düşüren olay! Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 12:11:10. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Vatandaşlar Türkiye'nin Çekya Maçını Coşkuyla İzledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement