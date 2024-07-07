Binlerce Kocaelili tek yürek oldu, gol sevinci görülmeye değerdi - Son Dakika
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Spor

Binlerce Kocaelili tek yürek oldu, gol sevinci görülmeye değerdi

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile karşı karşıya geldiği EURO 2024 çeyrek final maçını Kocaeli'de binlerce kişi kurulan dev ekranda izledi. Taraftarlar, golle ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

07.07.2024 00:05
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- Binlerce Kocaelili tek yürek oldu, gol sevinci görülmeye değerdi

Taraftarlar alana sığmadı

KOCAELİ - A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile karşı karşıya geldiği EURO 2024 çeyrek final maçını Kocaeli'de binlerce kişi kurulan dev ekranda izlendi. Taraftarlar, golle ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya geldiği maçı binlerce Kocaelili dev ekranda izledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, takımın golü ile büyük sevinç yaşadı. Davul zurna çalan, şarkı söyleyen binlerce kişi, milli takım için tek yürek oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Binlerce Kocaelili tek yürek oldu, gol sevinci görülmeye değerdi - Son Dakika

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