Bir anlık dalgınlığın bedeli pahalıya patladı! Süper Lig'de görülmemiş penaltı

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'nın Rizespor ile oynadığı maçta sahalarda nadir görülen bir an yaşandı.

KALECİ TOPU TAKIM ARKADAŞINA BIRAKTI

karşılaşmanın 19. dakikasında konuk takım kalecisi Gökhan, autu kullanacağı sırada topu takım arkadaşı Emirhan'a bıraktı. O sırada Emirhan beklenmedik bir hareket yaptı ve topu elle kontrol etti.

HAKEM PENALTI VERDİ

Emirhan'ın topu elle düzelttiğini gören hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret etti ve penaltı çaldı. Kaleci Gökhan, "Ona bıraktım" şeklinde itirazda bulundu ancak karar değişmedi. Penaltıyı kullanan Maxim, golü attı ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçti.

İşte o pozisyon;