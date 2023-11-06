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Bir anlık dalgınlığın bedeli pahalıya patladı! Süper Lig'de görülmemiş penaltı - Son Dakika

Bir anlık dalgınlığın bedeli pahalıya patladı! Süper Lig'de görülmemiş penaltı

Son Güncelleme: 06.11.2023 21:46

Gaziantep FK ile Rizespor arasında oynanan maçta beklenmedik bir olay yaşandı. Rizespor kalecisi Gökhan'ın aut atışını kullanacağı sırada topu Emirhan'a bırakması ve Emirhan'ın topu elle düzeltmesi sonucu hakem Ali Şansalan penaltı verdi. Penaltıyı kullanan Maxim, Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi.

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'nın Rizespor ile oynadığı maçta sahalarda nadir görülen bir an yaşandı.

KALECİ TOPU TAKIM ARKADAŞINA BIRAKTI

karşılaşmanın 19. dakikasında konuk takım kalecisi Gökhan, autu kullanacağı sırada topu takım arkadaşı Emirhan'a bıraktı. O sırada Emirhan beklenmedik bir hareket yaptı ve topu elle kontrol etti.

HAKEM PENALTI VERDİ

Emirhan'ın topu elle düzelttiğini gören hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret etti ve penaltı çaldı. Kaleci Gökhan, "Ona bıraktım" şeklinde itirazda bulundu ancak karar değişmedi. Penaltıyı kullanan Maxim, golü attı ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçti.

İşte o pozisyon;

Bir anlık dalgınlığın bedeli pahalıya patladı! Süper Lig'de görülmemiş penaltı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir anlık dalgınlığın bedeli pahalıya patladı! Süper Lig'de görülmemiş penaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir anlık dalgınlığın bedeli pahalıya patladı! Süper Lig'de görülmemiş penaltı - Son Dakika
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