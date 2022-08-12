Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu

İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin takımı Monza, bu sezon yükseldiği İtalya Serie A için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada Arsenal'deb Pablo Mari'nin kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

28 yaşındaki savunma oyuncusu İtalyan ekibinde 3 numaralı formayı giyecek.

JORGE JESUS DA İSTEMİŞTİ

Pablo Mari, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında da İtalya'da kiralık olarak Udinese forması giymişti.

Flamengo'da Jorge Jesus ile birlikte çalışan Mari'nin adı son dönemde Fenerbahçe ile de anılıyordu.

