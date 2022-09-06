Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı

06.09.2022 23:15

Geçmişte Fenerbahçe Spor kulübü başkanlığı da yapan Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kaya'nın Kadıköy Moda'da bulunan bir inşaatta çalışanlarına küfür edip tokatladığı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Çalışanlar adliyeye giderek Kaya hakkında şikayetçi oldu.

Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Tahsin Kaya, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladı.

ÇALIŞANLARINI TOKATLADI

Holdingin yönetim kurulu üyeleri Tahsin Kaya'dan habersiz Kadıköy Moda'da bulunan bir inşaatı taşeron şirkete vermesi üzerine bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Tahsin Kaya inşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra tokatlamaya başladı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine yansına küfür ve tokatlama sonrası çalışanlar adliyeye giderek Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.

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Kaynak: İHA

Tahsin Kaya, Fenerbahçe, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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