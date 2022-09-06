Güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine yansına küfür ve tokatlama sonrası çalışanlar adliyeye giderek Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.

Holdingin yönetim kurulu üyeleri Tahsin Kaya'dan habersiz Kadıköy Moda 'da bulunan bir inşaatı taşeron şirkete vermesi üzerine bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Tahsin Kaya inşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra tokatlamaya başladı.

Kaynak: İHA

Tahsin Kaya, Fenerbahçe, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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