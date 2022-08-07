Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Isco'nun yeni adresi belli oldu. Transfer döneminin başında Galatasaray ile, yakın zamanda da Beşiktaş ile ismi anılan Isco, Sevilla ile prensip anlaşmasına vardı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Sevilla, Isco ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız orta saha sağlık kontrollerinden sonra imza atacak. Oyuncunun Sevilla'ya transferinde teknik direktör Julen Lopetegui'nin önemli bir rolü olduğu öğrenildi.