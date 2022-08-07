Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı - Son Dakika
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Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı

07.08.2022 14:10

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Isco'nun yeni takımı belli oldu. Aldığı kararla İspanya'da kalan Isco, transfer döneminin etkin ekiplerinden Sevilla'ya transfer oldu. Oyuncunun Sevilla'ya transferinde teknik direktör Julen Lopetegui'nin önemli bir rolü olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Isco'nun yeni adresi belli oldu. Transfer döneminin başında Galatasaray ile, yakın zamanda da Beşiktaş ile ismi anılan Isco, Sevilla ile prensip anlaşmasına vardı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Sevilla, Isco ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız orta saha sağlık kontrollerinden sonra imza atacak. Oyuncunun Sevilla'ya transferinde teknik direktör Julen Lopetegui'nin önemli bir rolü olduğu öğrenildi.

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı - Son Dakika
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