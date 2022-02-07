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Bir sporcunun en zor anları - Son Dakika

Bir sporcunun en zor anları

07.02.2022 19:40

- Bir sporcunun en zor anları Olimpiyatlarda final bileti alamayan Fatih Arda İpcioğlu'nun duygusal anları Kayakla Atlama sporcusu Erzurumlu Fatih Arda İpcioğlu Çin'de düzenlenen Pekin Kış Olimpiyatları'nda normal tepe 1.turunda final bileti alamayınca duygu dolu anlar yaşadı.

- Bir sporcunun en zor anları

Olimpiyatlarda final bileti alamayan Fatih Arda İpcioğlu'nun duygusal anları

ERZURUM - Kayakla Atlama sporcusu Erzurumlu Fatih Arda İpcioğlu Çin'de düzenlenen Pekin Kış Olimpiyatları'nda normal tepe 1.turunda final bileti alamayınca duygu dolu anlar yaşadı. Paylaştığı videoda kendisini destekleyen herkese teşekkür eden İpcioğlu 11 Şubat'ta büyük tepe elemelerinde mücadele edecek.

Uçan Türk lakabı ile tanınan ve kayakla atlama branşında Türkiye'ye büyük başarılar kazandıran milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda normal tepe 1 .turunda 99 metrelik atlayış ve 115 puanla 36. sırada yer aldı ve final bileti alamadı. 11 Şubat'ta bir diğer yarışma olan büyük tepe elemelerinde mücadele edecek olan İpcioğlu final bileti alamaması üzerine sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşım yaptı.

Paylaştığı videoda zaman zaman gözleri dolan İpcioğlu kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, "Bizi desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Buralara gelmek kolay olmadı. Olimpiyatlarda atlayış gerçekleştirdik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz burada, güzel bir atlayıştı. Kendim ve ülkem adına gururluyum ve mutluyum. Önümüzde büyük tepede eleme yarışı ve daha sonra final etabı var. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İpcioğlunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken yüzlerce kişi "sana güveniyoruz" ve " başaracağına inancımız tam" gibi yorumlarda bulundu.

Bir sporcunun en zor anları
Bir sporcunun en zor anları
Bir sporcunun en zor anları

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Pekin, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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