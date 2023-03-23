Süper Lig'de ateş hattında bulunan Ankaragücü, teknik direktör Sedat Ağçay ile yolları ayırmasının ardından takımın başına sürpriz bir isim getirdi.
MKE Ankaragücü, Ümit Milli Takım ile yolları ayıran teknik direktör Tolunay Kafkas'ı takımın başına getirdi. Deneyimli hoca, Ankara temsilcisiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
MKE Ankaragücü sezon başında göreve getirdiği Ömer Erdoğan ile yolları ayırmasının ardından eski futbolcusu Sedat Ağçay'ı takımın başına getirmişti. Tolunay Kafkas bu sezon Ankaragücü'nü çalıştıran 3. hoca olacak.
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör belli oldu! Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlandı - Son Dakika