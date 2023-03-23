MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör belli oldu! Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlandı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör belli oldu! Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlandı

23.03.2023 13:25
MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör belli oldu! Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlandı

Kısa bir süre önce Ümit Milli Takım'ı çalıştırmayı bırakan teknik direktör Tolunay Kafkas, MKE Ankaragücü'nün başına geçti. Deneyimli çalıştırıcı, Ankara ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de ateş hattında bulunan Ankaragücü, teknik direktör Sedat Ağçay ile yolları ayırmasının ardından takımın başına sürpriz bir isim getirdi.

BAŞKENT EKİBİNİN YENİ HOCASI KAFKAS

MKE Ankaragücü, Ümit Milli Takım ile yolları ayıran teknik direktör Tolunay Kafkas'ı takımın başına getirdi. Deneyimli hoca, Ankara temsilcisiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TAKIMI BU SEZON ÇALIŞTIRACAK 3 İSİM OLDU

MKE Ankaragücü sezon başında göreve getirdiği Ömer Erdoğan ile yolları ayırmasının ardından eski futbolcusu Sedat Ağçay'ı takımın başına getirmişti. Tolunay Kafkas bu sezon Ankaragücü'nü çalıştıran 3. hoca olacak.

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Tolunay Kafkas, Spor, Son Dakika

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