Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in belgeseli yayınlandı! Terim, belgeseli izlerken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in belgeseli yayınlandı! Terim, belgeseli izlerken gözyaşlarına hakim olamadı

15.09.2022 13:02

Fatih Terim'in kariyerini anlatan belgesel filmi, bugün itibariyle Netflix'te yayına girdi. Fatih Terim, kariyeri ve başarılarının yer aldığı belgeseli izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaray ve Türk futbolu için önemli bir yere sahip olan teknik direktör Fatih Terim, kendi hayatını ve kariyerini konu alan belgesel filminde samimi itiraflarda bulunurken, belgesel filmini çıkış tarihinden önce eşiyle birlikte izlediğini belirten Terim, "Eşim Fulya ile izledik. Ağladık." ifadelerini kullandı. Özel bir platformda yayınlanan 'TERİM' isimli belgesel filmi, içinde barındığı birçok açıklama ile dikkat çekti.

İşte Türk Futbolu ve Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in belgesel filminden detaylar....

YAPTIKLARI UNUTULSUN İSTEMEDİ

Fatih Terim belgesel filminin çekilmesini neden kabul ettiğine, "İnsanların yaptıkları bazen çok çabuk unutuluyor. Hatta bazen siz bile hatırlamıyorsunuz. Hatırlatıldığı zaman 'Aaa ben bunları mı yaptım?' diyorsunuz. Bu zaman yolculuğunda bende bakayım neler yapmışım. Bende seyretmek, dinlemek istiyorum." yanıtını verdi.

"GEREKİRSE BENİM MAAŞIMDAN KESİN, HAGİ'YE VERİN"

Galatasaray'ın başına geldiği ilk yıllarda George Hagi transferini çok isteyen Terim'in, o dönem Romanyalı futbolcunun transferinin mali sıkıntılardan kaynaklı iptal olmasını istemediği için yönetime, "Gerekirse benim maaşımdan kesin Hagi'ye verin." dediği öğrenildi.

GALATASARAY'A TRANSFER OLMASI İÇİN METİN OKTAY UĞRAŞMIŞ

Adana Demirspor'da futbolculuk kariyerine başlayan Fatih Terim'in iyi performansı kısa sürede ön plana çıkmasını ve Galatasaray kapılarının kendisine aralanmasını sağlamıştı. Fakat o dönem Adana Demirspor taraftarı tarafından çok sevilen Terim'in takımdan ayrılarak Galatasaray'a imza atması çok kolay bir karar olmamış. Terim'in Galatasaray'a transferi için "Taçsız Kral" lakabı ile tanınan efsane futbolcu Metin Oktay çok uğraşmış. Bu durumu aktarırken Terim, "Metin Oktay transferim için çok uğraşmıştı." cümlesini kuruyor.

"HIRÇIN BİR FUTBOLCUYDU"

Fatih Terim'in oyuncu karakteri ile ilgili yer alan kısımda Terim, "Suat desem, tekniğime erişemez. Ergin desem, sağ ayağı yok. Hagi desem, o sol ayak bende yok." ifadelerini kullanırken, o dönemin eski Galatasaray Kulüp Başkanı Faruk Süren, "Fatih mi? Oyun stili olarak mı? Melo. Melo." yanıtını verdi. Eski Başkan Terim'in hırçın bir oyuncu olduğunu ifade ederken, Terim bunu kabul etti.

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Galatasaray, Fatih Terim, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in belgeseli yayınlandı! Terim, belgeseli izlerken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in belgeseli yayınlandı! Terim, belgeseli izlerken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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