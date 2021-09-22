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Bir türlü oyuna giremiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi - Son Dakika

Bir türlü oyuna giremiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi

22.09.2021 14:29

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor. İrfan Can Kahveci'ye yapılan son tetkiklerden sonra en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı. İrfan Can, kondisyon olarak hazır olma süreciyle birlikte en az 6-7 karşılaşma kaçıracak.

Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı bulunan Serdar Dursun haftalar sonra takıma katılırken İrfan Can Kahveci'den gelen kötü haber teknik heyeti üzdü.

Bir türlü dönemiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Sözcü'nün haberine göre; İrfan Can'a yapılan son tetkiklerin ardından kötü haber geldi. İrfan Can, 1 ay daha sahalardan uzak kalacak.

Bir süre Sırbistan'da özel bir tedavi uygulanan İrfan Can Kahveci'nin Samandıra'da yapılan tetkiklerinde ez az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı.

KONDİSYON SÜRECİYLE UZAYACAK

İrfan Can'ın tedavisinin ardından tekrar kondisyon yükleme süreci olarak. Maç ritmini ve temposunu yakalaması 7-8 haftaları, yani en az 6-7 karşılaşmayı bulacak.

Bir türlü oyuna giremiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi

İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Sözcü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir türlü oyuna giremiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bir türlü oyuna giremiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi - Son Dakika
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