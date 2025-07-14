İngiliz futbolunun önemli forvetlerinden biri olan 36 yaşındaki Andy Carroll, kariyerinde yeni bir maceraya imza attı.
Son olarak Bordeaux forması giyen Andy Carroll, İngiltere 6. Lig takımlarından Dagenham & Redbridge'ye transfer oldu. Deneyimli oyuncu, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninin ardından açıklama yapan Carroll, ''Yeni bir macera içerisindeyim. Her zamankinden daha da heyecanlıyım.'' dedi.
Kariyerine Newcastle United altyapısında başlayan İngiliz yıldız, Liverpool, West Ham ve Bordeaux gibi önemli kulüplerde boy gösterdi.
Kariyeri boyunca 405 maça çıkan Carroll, bu maçlarda rakip ağlara 111 gol atarken, 56 golün de pasını verdi.
Son Dakika › Spor › Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı - Son Dakika
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