Birhan Elibol Formayı Kaptırdı

22.03.2026 13:19
Altınordu'nun genç stoperi Birhan Elibol, son iki maçta forma şansı bulamadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da gurbetçi stoper Birhan Elibol, formayı kaptırdı. Sezon başında Avustralya temsilcisi North Sunshine Eagles'tan 3 yıllığına transfer edilen Birhan, oynadığı 23 maçın 22'sinde ilk 11'de şans buldu. Teknik direktör Yusuf Şimşek, 23 yaşındaki defans oyuncusuna son 2 karşılaşmada ise süre vermedi. İzmir ekibinin evinde 5-1 kazandığı Karaman FK randevusunu yedek kulübesinde tamamlayan Birhan, son olarak Şanlıurfaspor deplasmanında kadroya alınmadı. Birhan, Türkiye kariyerindeki ilk golünü Bucaspor 1928 ile oynanan İzmir derbisinde kaydetti.

Kaynak: DHA

