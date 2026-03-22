TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da gurbetçi stoper Birhan Elibol, formayı kaptırdı. Sezon başında Avustralya temsilcisi North Sunshine Eagles'tan 3 yıllığına transfer edilen Birhan, oynadığı 23 maçın 22'sinde ilk 11'de şans buldu. Teknik direktör Yusuf Şimşek, 23 yaşındaki defans oyuncusuna son 2 karşılaşmada ise süre vermedi. İzmir ekibinin evinde 5-1 kazandığı Karaman FK randevusunu yedek kulübesinde tamamlayan Birhan, son olarak Şanlıurfaspor deplasmanında kadroya alınmadı. Birhan, Türkiye kariyerindeki ilk golünü Bucaspor 1928 ile oynanan İzmir derbisinde kaydetti.