Birhan Emre Yazıcı: "Dev artık uyandı; Trabzonspor yeni bir hikaye daha yazacak" - Son Dakika
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Birhan Emre Yazıcı: "Dev artık uyandı; Trabzonspor yeni bir hikaye daha yazacak"

20.07.2022 10:53
Birhan Emre Yazıcı: "Dev artık uyandı; Trabzonspor yeni bir hikaye daha yazacak"

Trabzonspor'a verdiği desteklerle bilinen genç iş adamı Birhan Emre Yazıcı, bordo-mavili kulübün geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda yeni bir hikaye daha yazacağına inandığını belirterek hikayenin son sayfasına kadar sabırla destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Trabzonspor'a verdiği desteklerle bilinen genç iş adamı Birhan Emre Yazıcı, bordo-mavili kulübün geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda yeni bir hikaye daha yazacağına inandığını belirterek hikayenin son sayfasına kadar sabırla destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Birhan Emre Yazıcı, geçtiğimiz sezon harika bir sezon geçirdiklerini ve tüm dünyada konuşulduklarını hatırlatarak "Abdullah hocamızın da söylediği gibi 'Tarihteki yerimizi aldık. Tacı taktık. Bu dosya dünde kaldı. Yeni bir hikaye daha yazmak için yola çıkıyoruz.' Bu açıklaması ne kadar alçak gönüllü olduğunu gösteriyor. Bizler de camia olarak hikayenin son sayfası gelinceye kadar sürece sonuna kadar sabırla destek olacağız. Bu organizasyonun bize yeni mutluluklar yaşatacağına inanıyorum" dedi.

Yönetimin, teknik ekibin ve futbolcu kadrosunun her zaman en büyük destekçisinin taraftarlar olduğunu belirten Yazıcı, "Bizler de camia olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Yılların özlemi, hasreti artık yerini yeni sevinçlere ve mutluluklara bırakacak. Camia olarak yaptıklarımızı bütün dünya seyretti. Dev artık uyandı ve büyük bir saygı görüyoruz. İnşallah tekrar nasip olur "ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Birhan Emre Yazıcı: 'Dev artık uyandı; Trabzonspor yeni bir hikaye daha yazacak' - Son Dakika

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