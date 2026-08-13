Birmingham 2023: Türk Atletler Finalde - Son Dakika
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Birmingham 2023: Türk Atletler Finalde

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Türkiye, Birmingham'daki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda birçok finalciyle öne çıktı.

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü gün tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üçüncü günde 8 milli atlet mücadele etti.

Erkekler 400 metre engel yarı finalinde İsmail Nezir, 48.16'lık kişisel en iyi derecesiyle serisini üçüncü, genel sıralamayı dördüncü tamamlayarak finale yükseldi.

Üç adım atlama elemelerinde Necati Er 16,45 metrelik derecesiyle grubunda dördüncü, genel sıralamada altıncı, Can Özüpek 16,30 metrelik derecesiyle grubunda dördüncü, genel sıralamada sekizinci, Mesut Bülbül ise 16,08 metrelik derecesiyle grubunda beşinci, genel sıralamada 11. olarak finale kaldı.

Kadınlar disk atma elemelerinde Özlem Becerek, 58,48 metrelik derecesiyle grubunda beşinci, genel sıralamada 12. olarak finale yükseldi.

Erkekler 400 metre engel yarı finalinde Berke Akçam, 48.56'lık sezonun en iyi derecesiyle serisini dördüncü, genel sıralamayı 10. tamamladı.

Kadınlar 200 metre ilk turunda Elif Polat 23.43'lük derecesiyle serisinde beşinci, genel sıralamada 14. oldu. Sıla Koloğlu ise 23.65'lik derecesiyle serisinde yedinci, genel sıralamada 19. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Birmingham, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Birmingham 2023: Türk Atletler Finalde - Son Dakika

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