TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlık seçimine, mevcut başkan Birol Aydın tek aday olarak girdi.
Özel Sporcular Spor Federasyonu 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kuruluna 192 delegeden 131'i katıldı. Yönetim ve mali raporların ibra edildiği seçimde 1 oy geçersiz sayılırken 130 oy alan Birol Aydın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nda yeniden başkan seçildi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu başkanlığına yeniden 4 yıllığına seçilen Birol Aydın'ın yönetiminde,' Sadettin Akçi, Efkan Korkmaz, Ensar Kurt, Osman Akdemir, Metin Toraman, Ömer Osman Yanık, Abdullah Uçan, Bülent Ersöz, Ömer Faruk Kırali ve Hakkı Öztürk yer aldı.
Son Dakika › Spor › Birol Aydın, Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
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