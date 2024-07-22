Bisiklet Milli Takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesi Erciyes'te hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Bisiklet Milli Takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesi Erciyes'te hazırlıklarını sürdürüyor

Bisiklet Milli Takımı, Eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası öncesi Erciyes'te yüksek irtifa kampına başladı. Milli takım antrenörü Suat Torgay, takımın hedefinin ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti. Bisiklet sporunun kombine bir branş olduğunu vurgulayan Torgay, gelecek hedeflerinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemize puan getirmek olduğunu söyledi. Ayrıca, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için de planlamalar yaptıklarını ifade etti. Milli sporcular Ahmet Maral ve Emir Uzun da hedeflerini en iyi dereceleri almak ve ülkemizi temsil etmek olarak açıkladılar.

22.07.2024 11:27
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Bisiklet Milli Takımı, eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası öncesi Erciyes'te güç depoluyor.

Milli takım antrenörü Suat Torgay, AA muhabirine, Erciyes'te 5 Temmuz'da yüksek irtifa kampına başladıklarını, 26 Temmuz'a kadar burada olacaklarını söyledi.

Eylül ayında arka arkaya düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına takımı hazırlamak için burayı tercih ettiklerini ifade eden Torgay, "11-15 Eylül tarihleri arasında Belçika'da Avrupa Şampiyonası var, ilk hedefimiz orası. Hemen akabinde eylülün üçüncü, dördüncü haftası arasında İsviçre'de Dünya Şampiyonası var. Her iki müsabaka bizim için sezonun en önemli yarışları. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarımızı burada sürdürüyoruz. Burada 16 sporcumuz var, çalışmalarımız devam edecek. Bir de Çin'de bir ekibimiz var. Onlar yeni döndü. Onlar da dahil olduğunda 23 kişilik bir potansiyelimiz var. Bunlar şu anda Türkiye'nin en iyi bisiklet sporcuları." diye konuştu.

"Ülkemizin adını yol bisikleti branşında da duyuracağız"

Bisiklet sporunun çok kombine bir branş olduğuna dikkati çeken Torgay, koordinasyonun önemini dile getirdi.

Birçok parametrenin birbiriyle uyumlu şekilde, sağlıklı çalışmasıyla başarı elde edilebilen karmaşık bir branşta mücadele verdiklerini vurgulayan Torgay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'nın ve gelişmiş bazı ülkelerin artık ata sporu gibi yerleşmiş durumda. Biz belirli bir dönem boyunca olimpiyat konusunda sıkıntı yaşıyorduk. 2012'den itibaren olimpiyatlara tekrar gidebilir hale geldik. O tarihten bugüne kadar da yükselişimizi devam ettiriyoruz. Hedeflerimiz bundan sonraki süreçte Avrupa, dünya şampiyonası gibi en üst müsabakalarda ülkemize puan getirmek. Bu yönde halihazırda ciddi adımlar atıldı. Az bir süreye daha ihtiyaç olacak. Daha sonra dünya genelinde inşallah ülkemizin adını yol bisikleti branşında da duyuracağız."

"2028 Los Angeles için şimdiden mastır planı oluşturmaya başladık"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "yol bisikleti" kategorisinde mücadele edecek Burak Abay'ın da Erciyes'te kendileriyle birlikte çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Torgay, sporcusunun ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını kaydetti.

Olimpiyatlara katılacak sporcu sayısını artırmayı hedeflediklerini aktaran Torgay, "2028 Los Angeles için şimdiden mastır planı oluşturmaya başladık. 3 Ağustos'taki müsabakada eksikliklerimizi görüp, bitiminde, 'Neler yapabiliriz, yol haritamızı nasıl revize edebiliriz?' diye hemen startımızı vereceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Maral: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız"

Milli sporculardan Ahmet Maral, 10 yıldır uğraştığı bisiklette 5 yıldır milli sporcu olarak yarıştığını ve bugüne kadar çok sayıda Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini söyledi.

Ortaokulda okurken bir antrenörün yönlendirmesiyle bu branşa başladığını aktaran Maral, "O dönem benim akrabalarımdan da spor yapanlar varmış. Bilmiyordum, sonradan öğrendim. Onun sayesinde bir hevesle başladım. Bir daha da kopamadım. 10 yıl oldu. Yakın zamanda Avrupa ve dünya şampiyonaları var. En iyi dereceleri almaya çalışacağız. Türkiye'de yine birkaç hedef yarışımız var. Takım olarak dereceyi zorlayacağız. 2028 için de olimpiyat kotası almaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Emir Uzun da 7 yıldır gönül verdiği sporda geçen yıl Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini ifade etti. Hedefinin dünya şampiyonasında ilk 10'a girmek olduğunu vurgulayan Uzun, bunun için takım olarak hazırlıklara devam ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bisiklet Milli Takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesi Erciyes'te hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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