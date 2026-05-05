Bisiklet Turunun Finali Ankara\'da

61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final ayağı olan Ankara-Ankara etabına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki Beştepe Caddesi'nde start verildi.

23 takım, 27 ülkeden 159 bisikletçinin katıldığı organizasyon, 26 Nisan'da İzmir, Çeşme'den başladı. 8 gün, 8 etapta toplam bin 133,5 kilometreyi kapsayan yarışın final etabı, 105,2 kilometrelik Ankara-Ankara parkurunda başladı. Organizasyonun startını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.